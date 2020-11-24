Маленькие дети пострадали в ДТП с инкассаторами в Киеве (фото и видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Киева ночью, 24 ноября. Инкассаторы влетели в авто. В ужасной аварии пострадали дети.

Об этом информирует Телеграмм канал "ДТП. Киев".

"И опять жесть на дорогах Киева: пострадали двое деток, 2 и 9 лет. Образовалась большая пробка из столицы по Житомирской трассе. Водитель автомобиля Шевроле разворачивался, два ряда его пропустили, в правом летели инкассаторы. Сильный боковой удар, Шевроле разворачивает а инкассаторы улетают через отбойник ," - пишут в сообщении.

Отметим, что двое пострадавших детей госпитализированы в "Охматдет". Жить скорее всего будут. Взрослые получили помощь медиков на месте

Кроме того, в сети появилось видео происшествия.





Напомним, что столице Украины 24 ноября, на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного экипажа. Сообщается, что полицейские двигались на автомобиле Skoda и врезались в автомобиль Audi.