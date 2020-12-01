Электрогенератор просто стоял в гараже: выяснились резонансные детали смерти пациентов на ИВЛ

В городе Жовква (Львовская область) 27 ноября произошла трагедия, после отключения света в больнице, погибли два подключенных к аппаратам ИВЛ человека. Как оказалось позже, в заведении был запасной генератор, предусмотренный для таких случаев, однако его не подключили.

Детали трагического инцидента раскрываются в сюжете ТСН.

Энергетики говорят, что предупредили больницу об обесточивании, свет они отключали из-за того, что была необходимость сменить перегоревший предохранитель на подстанции.

"Больница была дважды предупреждена. Было предупреждение, что есть дефект и что будут такие работы", - говорит начальник Жовквовского РЭС Роман Огирко.

Предусмотренный на случай ЧП генератор, находился в заведении больницы, но его просто решили не включать.

"Генератор был в гаражном помещении", - сказал заместитель главврача Владимир Боровик, добавив, что его не подключили "так как думали, что электроснабжение возобновится быстрее".

После трагедии во Львовской ОГА и Офисе президента анонсировали "кадровые решения".

А в Минздраве распорядились проверить оборудование в больницах по всей стране.