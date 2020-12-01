Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Тарифы на отопления будут меняться несколько раз в год: во сколько это обойдется простым украинцам
Тарифы на отопления будут меняться несколько раз в год: во сколько это обойдется простым украинцам
Австрийское архитектурное бюро влипло в скандал из-за проекта Путина в Крыму
Австрийское архитектурное бюро влипло в скандал из-за проекта Путина в Крыму
Собравшийся с концертами в Украину Баста отказался отвечать на вопрос про Крым
Баста отказался отвечать на вопрос про Крым
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина

Электрогенератор просто стоял в гараже: выяснились резонансные детали смерти пациентов на ИВЛ

Электрогенератор просто стоял в гараже: выяснились резонансные детали смерти пациентов на ИВЛ
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В городе Жовква (Львовская область) 27 ноября произошла трагедия, после отключения света в больнице, погибли два подключенных к аппаратам ИВЛ человека. Как оказалось позже, в заведении был запасной генератор, предусмотренный для таких случаев, однако его не подключили. 

Детали трагического инцидента раскрываются в сюжете ТСН. 

Энергетики говорят, что предупредили больницу об обесточивании, свет они отключали из-за того, что была необходимость сменить перегоревший предохранитель на подстанции. 

"Больница была дважды предупреждена. Было предупреждение, что есть дефект и что будут такие работы", - говорит начальник Жовквовского РЭС Роман Огирко. 

Предусмотренный на случай ЧП генератор, находился в заведении больницы, но его просто решили не включать. 

"Генератор был в гаражном помещении", - сказал заместитель главврача Владимир Боровик, добавив, что его не подключили "так как думали, что электроснабжение возобновится быстрее". 

После трагедии во Львовской ОГА и Офисе президента анонсировали "кадровые решения".

А в Минздраве распорядились проверить оборудование в больницах по всей стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Коронавирус, Жовква, Covid-19, ИВЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
02 Долбодятлы: Потап наехал на украинцев из-за скандала вокруг клипа Дорофеевой
03 За день до введения локдауна во дворце "Украина" пройдет концерт "Квартала": в сети бурное обсуждение
04 Голая попа и красивая жизнь: что постит в Instagram третья дочь Путина
05 Крупнейшая авиакомпания Британии попала в громкий скандал из-за пикантных фото стюардессы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От 700 гривен и выше: сколько стоит пройти тест на COVID-19 в Киеве (инфографика)
От 700 гривен и выше: сколько стоит пройти тест на COVID-19 в Киеве (инфографика)
Рада все-таки согласилась на отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП
Рада все-таки согласилась на отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП
За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены
За сколько можно будет купить новогоднюю елку в этом году: озвучены цены
Дочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом в годовщину его смерти
Дочь Пола Уокера показала редкое фото с отцом в годовщину его смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь