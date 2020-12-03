Держал у горла стеклянную бутылку: киевлянин ворвался в церковь и угрожал убить себя (видео)

В Киеве, мужчина ворвался церковь, расположенную на улице Магнитогорской, устроил дебош, и размахивая разбитой бутылкой, угрожал перерезать себе горло.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Патрульные были на месте в считанные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной", - сообщают в ведомстве, отмечая, что спустя полчаса переговоров уговорить мужчину отказаться от осуществления задуманного, не удалось.

Но уличив подходящий момент, один из полицейских все же схватил мужчину за руку и отобрал бутылку. После этого полицейские вызвали скорую помощь. По предварительной информации, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения и отправили в больницу.

Напомним, что 1 декабря в Киеве произошло ДТП возле заправки на улице Ивана Выговского, 13. В аварии пострадали четыре человека, среди них - дети.