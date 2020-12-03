Живые и мертвые лежали в одной палате: чиновница оскандалилась заявлением про одесскую больницу

За последние дни в соцсетях появились фото из отделения одесской городской больницы №5 на Троицкой улице, которая совсем недавно начала принимать больных с коронавирусом. На кадрах были замечены трупы пациентов, которые лежали прямо в коридорах. В свою оередь 3 декабря исполняющая обязанности директора облздрава Наталья Одарий-Захарьева назвала эту информцию "фейком".

Об этом сообщили dumskaya.net.

По словам чиновницы, хоть морги и заполнены, "Автобаза санитарного транспорта" способна вывозить тела и в этом проблем нет.

В то же время, по информации "Думской", в пятой больнице действительно непростая ситуация с вывозом тел погибших. Со слов работника скорой помощи, во время госпитализации пациентов в больницу ему приходилось видеть накрытые одеялами трупы, которые лежали в коридорах и даже в палатах.

Такая ситуация произошла из-за того, что сама больница была не готова к подобной нагрузке. В ней нет подходящего помещения, в котором можно хранить такое количество тел. Поскольку ранее медучреждение было неврологического профиля, так часто пациенты там не умирали.

Со слов информатора в медицинских кругах, еще 22 ноября в больнице №5 умерли восемь человек.

Но в мэрии эту информацию опровергают, отмечая, что от областного лабораторного центра Минздрава таких данных не получали.

Стоит напомнить, что в Одесских больницах, кроме недостаточного количества койко-мест для заболевших COVID, наблюдается дефицит мест в реанимации, а также острая нехватка врачей.