Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
Илона Гвоздева про "Танці з зірками": Санта так мечтала об этом кубке и вдруг отдала его сопернице. Зачем?
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Убивство Гандзюк: фигурант дела Павловский вышел на свободу
Убивство Гандзюк: фигурант дела Павловский вышел на свободу
Заря 0:0 Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Заря 0:0 Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Живые и мертвые лежали в одной палате: чиновница оскандалилась заявлением про одесскую больницу

Живые и мертвые лежали в одной палате: чиновница оскандалилась заявлением про одесскую больницу
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

За последние дни в соцсетях появились фото из отделения одесской городской больницы №5 на Троицкой улице, которая совсем недавно начала принимать больных с коронавирусом. На кадрах были замечены трупы пациентов, которые лежали прямо в коридорах. В свою оередь 3 декабря исполняющая обязанности директора облздрава Наталья Одарий-Захарьева назвала эту информцию "фейком".

Об этом сообщили dumskaya.net.

По словам чиновницы, хоть морги и заполнены, "Автобаза санитарного транспорта" способна вывозить тела и в этом проблем нет.

В то же время, по информации "Думской", в пятой больнице действительно непростая ситуация с вывозом тел погибших. Со слов работника скорой помощи, во время госпитализации пациентов в больницу ему приходилось видеть накрытые одеялами трупы, которые лежали в коридорах и даже в палатах. 

Такая ситуация произошла из-за того, что сама больница была не готова к подобной нагрузке. В ней нет подходящего помещения, в котором можно хранить такое количество тел. Поскольку ранее медучреждение было неврологического профиля, так часто пациенты там не умирали. 

Со слов информатора в медицинских кругах, еще 22 ноября в больнице №5 умерли восемь человек.

Но в мэрии эту информацию опровергают, отмечая, что от областного лабораторного центра Минздрава таких данных не получали.

Стоит напомнить, что в Одесских больницах, кроме недостаточного количества койко-мест для заболевших COVID, наблюдается дефицит мест в реанимации, а также острая нехватка врачей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Больница, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
04 Экспертиза установила точную причину смерти девушки в прямом эфире Reeflay
05 "Спасибо, король": кому из игроков "Динамо" отдал свою футболку Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь