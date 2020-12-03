Больные COVID-19 лежат в палате с умершими пациентами: в сети показали кадры из больницы в Одессе

По состоянию на 3 декабря коронавирус продолжает заражать и убивать украинцев. На высокой смертности сказывется дефицит "кислорода". Так, в Одессе пациентов с COVID-19 располагают с трупами других больных.

Об этом сообщили в сюжете телеканала ТСН.

По предварительной информации, в городской коронавирусной больнице №5 умирают люди, потому, что не хватает врачей и коек с кислородом.

Сами скандальные кадры из отделения:

По словам одного из пациентов, той самой больницы, на фото люди, которые умерли от коронавируса. Они скончались не в реанимации, а просто в отделении куда их доставили.

Стоит отметить, что на данный момент на входе в больницу поставили нац гвардию, видимо, чтобы больше не делали таких фотографий.

Стоит напомнить, что в Одессе, помимо нехватки койко-мест для заболевших COVID-19, наблюдается отсутствие мест в реанимации, а также плачевная ситуация с врачами.

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