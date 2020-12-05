В Одессе машину смяло при попытке обгона фуры: момент аварии попал на видео

В Одессе легковушка попыталась обогнать грузовик, однако водитель последнего маневр видимо не заметил вследствие чего произошло жесткое столкновение.

Фото и видео инцидента обнародованы в Телеграм канале "Ху***я Одесса".

Судя по видео с регистратора, происшествие произошло 5 декабря в 9 часов утра. На кадрах видно, как грузовик "впечатал" легковушку в бордюр, смяв переднюю часть автомобиля.

В сообщении также указано, что происшествие случилось на улице Святослава Рихтера (бывшая Щорса).

Данных о пострадавших и причинах ДТП пока не поступали.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря на столичной Оболони, на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Вследствие происшествия два человека получили травмы.