Поздравили с днем ВСУ: патриоты устроили неожиданную акцию в оккупированной Горловке (фото, видео)

В воскресенье, 6 декабря, в день ВСУ, во временно оккупированной Горловке на площади им. Засядько, возле местного рынка, неизвестные разбросали листовки, скорее всего в качестве поздравлений с днем ВСУ.

Об этом на своей Facebook-странице написал волонтер Егор Воронов, показав фото листовок.

"Поздравительные, наверное", - прокомментировал появление проукраинской макулатуры на улицах временно оккупированной Горловки он.

Кроме того, он привел неутешительную статистику, ссылаясь на данные представительства ООН в Украине, о том, что на Донбассе с начала войны погибли 3 055 мирных жителей (1 814 мужчин, 1 057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен).

При этом, по его словам, подавляющее большинство жертв вооруженного конфликта в Донбассе - это люди, проживающие на территории ЛНР и ДНР. А по данным СММ ОБСЕ, на 4 декабря с начала года на Донбассе погиб 21 мирный житель и 95 ранены.

Напомним, 6 декабря, в Светлодарске (подконтрольный Украине город в Бахмутском районе Донецской области) в воскресенье, 6 декабря, в День ВСУ, провели проукраинскую акцию, отправив в небо флаг Украины, который могут увидеть жители оккупированной Горловки. В пресс-центре Операции объединенных сил опубликовали новое видео запускав небо украинской символики и добавили, что размер флага - 120 метров квадратных.

Отметим, что день ВСУ был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году. Именно 6 декабря в 1991 году был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины".