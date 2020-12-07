"Трезвый водитель" угнал машину у пьяной пассажирки: подробности забавной истории

Жительница города Славута (Хмельницкая область) заказала услугу "трезвый водитель", но таксист после выполнения заказа отказался возвращать ключи и скрылся на машине потерпевшей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В сообщении отмечается, что происшествие произошло около 1:00 6 декабря.

24-летняя женщина с подругой возвращались домой, для чего воспользовались услугой "трезвый водитель". Мужчина отвез женщин по адресу, а затем отказался возвращать ключи, развернулся и уехал в город.

Злоумышленника полиция разыскала быстро, он находился в угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь 31-летнему жителю города светит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 6 декабря, в Киеве таксист умер за рулем прямо во время движения. Некоторое время неуправляемая машина продолжала движение по тротуару.