Коронавирус поразил мэра Одессы

В Украине продолжает распространяться коронавирус, которым уже успели переболеть многие политики и знаменитости. Так, коварный вирус не обошел и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

В то же время, после получения положительного теста на коронавирус, 9 декабря Труханов ушел на самоизоляцию.

По его словам, ему очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. "Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - отметил мэр Одессы.

Стоит напомнить, что ранее одесский бизнесмен Вадим Черный умер от коронавируса.

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