В Крыму мужчина поджег микроавтобус с людьми и погиб в огне

В оккупированном Крыму мужчина поджег микроавтобус с людьми.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, происшествие произошло на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль.

По предварительной информации, мужчина зашел в микроавтобус, разлил легковоспламеняемую жидкость и поджег ее. Известно, что внутри были люди, одна женщина получила ожоги, о состоянии других пассажиров информации пока нет. Сам поджигатель не смог выбраться наружу и погиб.

Напомним, циклон Yvonne принес в Украину ледяные дожди. Во многих регионах дороги превратились в каток, что привело к резкому росту числа ДТП.

От непогоды пострадал и Киев, там ледяной коркой сковало не только дороги, но и тротуары. За сутки травмы получили более 160 человек.