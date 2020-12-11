Труханов попал в переполненную коронавирусную больницу

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который накануне заболел коронавирусом, госпитализирован в инфекционную больницу.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - сообщил Труханов.

В связи с этим, он еще раз напомнил жителям города о необходимости ношения маски, соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических мер.

Ранее городской ОГА сообщали, что в Одесской городской клинической инфекционной больнице койки для больных коронавирусом заполнены на 97%.

Всего в опорных больницах Одессы развернуты 2428 мест, а госпитализировано 1032 человека. Еще 530 находятся в заведениях с подозрением на COVID-19. К ИВЛ подключены 22 человека.

Как сообщалось ранее, одесский волонтер Екатерина Ножевникова заявила о критической ситуации с койко-местами в больницах города и области, а также о критической нехватке медицинского персонала. Также, по ее словам, схожая ситуация наблюдается и в городских реанимациях.