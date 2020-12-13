Умер украинский философ Роман Кись

В ночь на воскресенье, 13 декабря, во Львове на 72-м году жизни скончался известный украинский философ Роман Кись.

Об этом сообщил в Facebook его сын, известный правозащитник и координатор проектов Freedom House в Украине Зорян Кись.

"Папы сегодня ночью не стало. Соболезнования всем, кто его знал и любил. На сообщение я пока не буду отвечать, но знаю, что вы со мной", - написал он.

Зорян Кись также выразил сожаление о том, что проститься с его отцом, как это обычно принято, не получится из-за пандемии коронавируса.

"Это так трудно, когда даже многолюдное прощание, на которое он заслужил, сейчас невозможно", - с грустью добавил он.

Отметим, Роман Кись с 1971 года работал научным сотрудником Института народоведения НАН Украины. Был участником литературной среды 70-х годов во Львове, объединившейся вокруг Григория Чубая. В 1980-1981 годах работал в скансене Шевченковского гая, откуда его несколько раз забирали на допросы в КГБ.

В 1981 году Романа Кися посадили на три года за якобы хулиганство, хотя на самом деле его наказали за статью против русификации Украины.

В 1981-1982 годах он отбывал наказание в Бердянске, затем его отправили на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Второй раз Кися арестовали в 1985 году за отказ отбывать сборы офицеров запаса, поскольку обязанности офицера предусматривали атеистическую пропаганду.

Роман Кись был главным редактором религиозно-философского альманаха "Transfiguratio".