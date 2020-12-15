"Улицы разбитых фонарей": обрушение столбов на Шулявском мосту обыграли в мемах

В Киеве из-за обрушения столбов освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту, возник транспортный коллапс.

Несмотря на то, что при обрушении пострадало несколько автомобилей, в сети уже запустили волну шуток на эту тему.

Отметим, что КГГА уже отреагировала на падение столбов, отметив, что установлением причины случившегося займется полиция. А до этого в сети уже назвали причину обрушения.

Добавим, что помимо сложной ситуации с движениям транспорта по Шулявскому мосту, проблем с перемещением по городу добавил и проходящий на Майдане Независимости "налоговый" протест. "Вишенкой на торте" стало сообщение о минировании станции метро "Крещатик", а также несколько произошедших в городе ДТП. Все эти факторы вместе практически парализовали движение автотранспорта в столице.