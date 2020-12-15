Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото и видео)

Центр Киева сковали многочисленные пробки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Klimenko Time", где показали фото пробок с высоты.

"Казалось бы, красиво. Но нет, это стопроцентные пробки в центре Киева, на бульваре Леси Украинки и улице Мечникова", - говорится в сообщении.

Судя по карте пробок Google Maps, действительно центр Киева превратился в "красную зону".

В метро также ситуация не луше. "В метро сейчас так", - пишут в Telegram-канале "KIEVMAP", публикуя видео из метро, где реально не протолкнуться.

Отметим, что причиной такого коллапса стало сразу несколько событий, произошедших в центре Киева во вторник, 15 декабря. Так, на Майдане Независимсти весь день протестовали предприниматели ФОП, которых заставило разойтись лишь травмирование глаза одной из участниц во время их разгона полицейскими. Также на Шулявском мосту обрушение столбов освещения перекрыло дорогу, в связи с чем полиции пришлось ограничить движение в направлении станции метро "Дорогожичи". "Вишенкой на торте" и так "распаленного" протестами и ЧП центра Киева стали несколько ДТП, которые добавили свою ложку дегтя в и так непростую ситуацию с движением по центру города. Кроме того, 15 декабря, станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.