Момент обрушения столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео

Момент обрушения трех новых столбов на Шулявском мосте в Киеве засняли на видео.

Соответствующие кадры обнародовал Телеграм-канал Kyiv NEWS.

"А вот и момент падения столбов на Шулявском мосту в Киеве", - сказано в подписи к видео.

В сообщении также отмечается, что мэр города Виталий Кличко заявил, что виновен в произошедшем главный подрядчик.

"Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", - цитирует его слова Kyiv NEWS.

Отметим, что на фоне падения столбов на Шулявском мосту и протестов ФЛП на Майдане Независимости, движение по городу сильно усложнилось. Ближе к вечеру Киев и вовсе стал в пробках, а метро оказалось переполнено.