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Момент обрушения столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео

Момент обрушения столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео
Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Момент обрушения трех новых столбов на Шулявском мосте в Киеве засняли на видео. 

Соответствующие кадры обнародовал Телеграм-канал Kyiv NEWS. 

"А вот и момент падения столбов на Шулявском мосту в Киеве", - сказано в подписи к видео. 

В сообщении также отмечается, что мэр города Виталий Кличко заявил, что виновен в произошедшем главный подрядчик.

"Однозначно главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", - цитирует его слова Kyiv NEWS.

Отметим, что на фоне падения столбов на Шулявском мосту и протестов ФЛП на Майдане Независимости, движение по городу сильно усложнилось. Ближе к вечеру Киев и вовсе стал в пробках, а метро оказалось переполнено.

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Киев, Шулявский мост.

Автор:

Телеграф
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