Новогодняя суета началась? Киев "стоит" в многочисленных пробках (карта)

В пятницу, 18 декабря, Киев сковали многочисленные пробки, которые превратили столицу в один масштабный затор.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя соответствующую карту.

"Ну, что можно считать, что Новогодняя суета началась?" – говорится в подписи к карте, где практически нет "живого места" для беспроблемного проезда.

В сети заверили, что для "новогодних" заторов еще далеко, а то, что происходит, это всего лишь "обычная пятница вечер".

"Суета сует", "День освобождения Киева, все "киевляне" по домам на село едут...", "Мне п*х....! Я еду в метро!", "На гирлянду похоже)", "П*дц полный", "Возле "Ашана" ад вообще", – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее пробки сковали Киев 15 декабря. Причиной такого коллапса стало сразу несколько событий, произошедших в центре столицы. Так, на Майдане Независимости весь день протестовали предприниматели ФОП, которых заставило разойтись лишь травмирование глаза одной из участниц во время их разгона полицейскими.

На Шулявском мосту обрушение столбов освещения перекрыло дорогу, в связи с чем полиции пришлось ограничить движение в направлении станции метро "Дорогожичи".

"Вишенкой на торте" и так "распаленного" протестами и ЧП центра Киева стали несколько ДТП, которые добавили свою ложку дегтя в и так непростую ситуацию с движением по центру города.

Кроме того, 15 декабря, станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.