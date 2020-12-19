В день траура по Кернесу в Харькове устроили концерт: видео обсуждают в сети

В пятницу, 18 декабря, несмотря на объявленный траур из-за смерти мэра Геннадия Кернеса, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко, где будет проходить прощание с мэром в день похорон, прошел песенный концерт.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На кадрах видны поющие и танцующие люди, которые одеты в нарядные костюмы.

"Салют на районе - одно, но это же административное учреждение. Что скажут знатоки, здесь заканчивается человечность?" – говорится в подписи к кадрам.



Мнения по поводу концерта в траурный день разделились.

Надо сказать, что в афише театра, никаких мероприятий в указанный день нет.

Добавим, что изначально, в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря в Харькове объявили днями траура, но позже количество дней для скорби сократили до двух.

Как сообщал "Телеграф", церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.