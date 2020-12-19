В Миндзраве "по полочкам" разложили новый алгоритм тестирования на коронавирус

Согласно новому механизму бесплатного тестирования на коронавирус в Украине, помимо того, что его будут делать всем, у кого имеются признаки простуды и пневмонии, также некоторым пациентам будут проводить и тест на антиген SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга в субботу, 19 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот тест делается за 15 минут", - рассказал о тесте на антиген министр.

Его будут делать следующим категориям украинцев:

с подозрением на COVID-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками пневмонии;

кто были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

тем, кто возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;

тем, кто подлежат плановой госпитализации.

Кроме того, в обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с использованием метода ПЦР проводится следующим лицам:

пациентам, которые соответствуют определению подозрительного, вероятного случая заболевания COVID-19 с признаками ОРВИ, вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19;

лицам, у которых при проведении исследования методом ИФА обнаружено Ig A, IgG и/или суммарные IgМ, IgG.

Степанов отметил, что Украина уже получила более 260 тыс. быстрых тестов, которые уже отправлены по регионам страны. Кроме того, 23 декабря, в Украину еще будет доставлено 1,5 миллиона тестов.

"Цель Минздрава: проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц", - заверил министр.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше.

Как сообщал "Телеграф", большее число выздоровевших от коронавируса по сравнению с новыми случаями, которое фиксируется в последние дни, напрямую зависит от уменьшения количества проведенных тестов.