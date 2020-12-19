В Миндзраве "по полочкам" разложили новый алгоритм тестирования на коронавирус

Согласно новому механизму бесплатного тестирования на коронавирус в Украине, помимо того, что его будут делать всем, у кого имеются признаки простуды и пневмонии, также некоторым пациентам будут проводить и тест на антиген SARS-CoV-2.
Об этом во время брифинга в субботу, 19 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Этот тест делается за 15 минут", - рассказал о тесте на антиген министр.
Его будут делать следующим категориям украинцев:
Кроме того, в обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с использованием метода ПЦР проводится следующим лицам:
Степанов отметил, что Украина уже получила более 260 тыс. быстрых тестов, которые уже отправлены по регионам страны. Кроме того, 23 декабря, в Украину еще будет доставлено 1,5 миллиона тестов.
"Цель Минздрава: проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц", - заверил министр.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше.
Как сообщал "Телеграф", большее число выздоровевших от коронавируса по сравнению с новыми случаями, которое фиксируется в последние дни, напрямую зависит от уменьшения количества проведенных тестов.