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В Миндзраве "по полочкам" разложили новый алгоритм тестирования на коронавирус

В Миндзраве "по полочкам" разложили новый алгоритм тестирования на коронавирус
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф

Согласно новому механизму бесплатного тестирования на коронавирус в Украине, помимо того, что его будут делать всем, у кого имеются признаки простуды и пневмонии, также некоторым пациентам будут проводить и тест на  антиген SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга в субботу, 19 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот тест делается за 15 минут", - рассказал о тесте на антиген министр.

Его будут делать следующим категориям украинцев:

  • с подозрением на COVID-19;
  • с признаками других ОРВИ;
  • с признаками пневмонии;
  • кто были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;
  • тем, кто возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
  • тем, кто подлежат плановой госпитализации.

Кроме того, в обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с использованием метода ПЦР проводится следующим лицам:

  • пациентам, которые соответствуют определению подозрительного, вероятного случая заболевания COVID-19 с признаками ОРВИ, вирусной пневмонии;
  • пациентам с внегоспитальной пневмонией;
  • контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19;
  • лицам, у которых при проведении исследования методом ИФА обнаружено Ig A, IgG и/или суммарные IgМ, IgG.

Степанов отметил, что Украина уже получила более 260 тыс. быстрых тестов, которые уже отправлены по регионам страны. Кроме того, 23 декабря, в Украину еще будет доставлено 1,5 миллиона тестов.

"Цель Минздрава: проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц", - заверил министр.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше. 

Как сообщал "Телеграф", большее число выздоровевших от коронавируса по сравнению с новыми случаями, которое фиксируется в последние дни, напрямую зависит от уменьшения количества проведенных тестов.

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Все по теме:

тесты, Брифинг, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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