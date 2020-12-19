Минздрав заявляет про плато по коронавирусу: так ли это, опубликованы цифры

В последние два дня в Минздраве заявляют о позитивной динамике по коронавирусу – количество вылечившихся превышает количество заболевших за сутки. Правда, в эти двое суток количество тестов на COVID-19 намного меньше, чем в те дни, когда эта позитивная динамика не наблюдается.

Об этом можно судить из данных министра здравоохранения Максима Степанова на его странице в Facebook.

Так, по данным на 15 декабря зафиксировано 8 416 новых случаев, выздоровели 16 150 человек. При этом проведено 55856 (в частности методом ПЦР - 31963, методом ИФА - 23893).

По данным на 16 декабря зафиксировано 10 622 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 549 человек, а тестов за сутки провели 63 445 (в частности методом ПЦР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

По данным на 17 декабря зафиксировано 12 047 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 939 человек. Тестов в эти сутки провели 65 561 (в частности методом ПЦР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

По данным на пятницу, 18 декабря, за сутки зафиксировали 12 630 новых случаев COVID-19, а вылечились 12 866 человек. То есть вылечившихся на 236 человек больше, чем заболевших. При этом тестов зафиксировано 68 759 (в частности, ПЦР - 42 340, ИФА - 26 419).

Судя по этим данным, количество новых случаев коронавируса, установленных за сутки, напрямую зависит от количества проведенных тестов. Чем меньше тестов, тем меньше выявленных случаев.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше. По этой причине в Украине разработали новый механизм бесплатного тестирования на коронавирус, который должен увеличить уровень выявления случаев инфицирования COVID-19 среди украинцев.