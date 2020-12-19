Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
Шторма как и не было: появились свежие фото и видео моря в Кирилловке
Шторма как и не было: появились свежие фото и видео моря в Кирилловке
Александр Эллерт стал избранником "холостячки" Ксении Мишиной: что о нем известно
Александр Эллерт стал избранником "холостячки" Ксении Мишиной: что о нем известно
В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших
В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших

Минздрав заявляет про плато по коронавирусу: так ли это, опубликованы цифры

Минздрав заявляет про плато по коронавирусу: так ли это, опубликованы цифры
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

В последние два дня в Минздраве заявляют о позитивной динамике по коронавирусу – количество вылечившихся превышает количество заболевших за сутки.  Правда, в эти двое суток количество тестов на COVID-19 намного меньше, чем в те дни, когда эта позитивная динамика не наблюдается.

Об этом можно судить из данных министра здравоохранения Максима Степанова на его странице в Facebook.

Так, по данным на 15 декабря зафиксировано 8 416 новых случаев, выздоровели 16 150 человек. При этом проведено 55856 (в частности методом ПЦР - 31963, методом ИФА - 23893).

По данным на 16 декабря зафиксировано 10 622 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 549 человек, а тестов за сутки провели 63 445 (в частности методом ПЦР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

По данным на 17 декабря зафиксировано 12 047 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 939 человек. Тестов в эти сутки провели 65 561 (в частности методом ПЦР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

По данным на пятницу, 18 декабря, за сутки зафиксировали 12 630 новых случаев COVID-19, а вылечились 12 866 человек. То есть вылечившихся на 236 человек больше, чем заболевших. При этом тестов зафиксировано 68 759 (в частности, ПЦР - 42 340, ИФА - 26 419).

Судя по этим данным, количество новых случаев коронавируса, установленных за сутки, напрямую зависит от количества проведенных тестов. Чем меньше тестов, тем меньше выявленных случаев.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше. По этой причине в Украине разработали новый механизм бесплатного тестирования на коронавирус, который должен увеличить уровень выявления случаев инфицирования COVID-19 среди украинцев. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каспаров назвал единственную причину, по которой Путин добровольно отдаст власть
02 В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
03 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
04 Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
05 Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В отделении с больными коронавирусом взорвался кислородный баллон, много погибших: детали и фото трагедии в Турции
В отделении с больными коронавирусом взорвался кислородный баллон, много погибших: детали и фото трагедии в Турции
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Люди Трампа напоследок приготовили неприятный сюрприз для россиян
Люди Трампа напоследок приготовили неприятный сюрприз для россиян
День святого Николая: поздравительные открытки, гифки
День святого Николая: поздравительные открытки, гифки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь