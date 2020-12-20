В Ивано-Франковске возле главной елки установили картонного мэра (фото)

В Ивано-Франковске все желающие получили возможность сфотографироваться с мэром возле главной елки города. Правда, только с картонным.

Фотографией в сети поделился журналист Роман Кравец.

"В Ивано-Франковске рядом с новогодней елкой можно сфоткаться с картонным мэром", - написал он.

Сам мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив тоже пошутил над ситуацией в своем Фейсбук.

"Сфотографировался с городским главой Ивано-Франковска! Говорят, похож на меня", - написал он.

Как сообщалось ранее, 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны. Не обошлось без ЧП, так во время открытия вспыхнул пожар на одном из новогодних украшений.

Новогодние красавицы засияли не только в Киеве, но и в других городах Украины, в том числе Одессе, Харькове и Кривом Роге.