За прошедшие сутки в районе действия операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима "тишины".

Об этом сообщили в Фейсбуке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава ОС получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В свою очерель потери боевиков на 21 декабря составили 2 человека: один вероятнее всего умер от отравления алкоголем, второй же из-за ухудшения состояния здоровъя.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

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