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Питающее Симферополь водохранилище катастрофически обмелело: фото до и после

Питающее Симферополь водохранилище катастрофически обмелело: фото до и после
23:38 Сегодня Телеграф фото: Крым.Реалии

В Партизанском водохранилище в аннексированном Крыму, которое входит в список самых обмелевших водохранилищ полуострова, действительно практически не осталось воды.

Об этом можно судить по снимкам, опубликованным в Twitter-сообществе КРЫМский бандеровец. Падение уровня воды в водохранилище заставляет желающих отдохнуть на берегу подбираться ближе к воде. Следы от костров теперь можно увидеть даже на дне водоема.

О том, что водохранилище катастрофически обмелело сообщал блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" и в ноябре.

"Партизанское водохранилище, печальное болотце... На бывшем дне опята растут зато", - говорилось в подписи к фото обмелевшего искусственного водоема.

Разница действительно разительна, если сравнить фото водохранилища сейчас и 12 лет назад, в 2008 году.

Отметим, что Партизанское водохранилище находится в 10 километрах от Симферополя. Это третий по объему искусственный водоем на оккупированном Россией полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ.

Стоит напомнить, что ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.

 

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Все по теме:

Вода, Крым, Дефицит воды, Водохранилища.

Автор:

Телеграф
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