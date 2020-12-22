Питающее Симферополь водохранилище катастрофически обмелело: фото до и после

В Партизанском водохранилище в аннексированном Крыму, которое входит в список самых обмелевших водохранилищ полуострова, действительно практически не осталось воды.

Об этом можно судить по снимкам, опубликованным в Twitter-сообществе КРЫМский бандеровец. Падение уровня воды в водохранилище заставляет желающих отдохнуть на берегу подбираться ближе к воде. Следы от костров теперь можно увидеть даже на дне водоема.

Партизанское водохранилище находится в 10 километрах от Симферополя. Это третий по объему искусственный водоем на оккупированном рф полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ. Посмотрите, как обмелевшее водохранилище выглядит сегодня https://t.co/N6IuBe9DPN pic.twitter.com/nIe036rCzs — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 22, 2020

О том, что водохранилище катастрофически обмелело сообщал блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" и в ноябре.

"Партизанское водохранилище, печальное болотце... На бывшем дне опята растут зато", - говорилось в подписи к фото обмелевшего искусственного водоема.

Партизанское водохранилище

печальное болотце...

На бывшем дне опята растут зато pic.twitter.com/FoxkIVeyii — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 13, 2020

Разница действительно разительна, если сравнить фото водохранилища сейчас и 12 лет назад, в 2008 году.

Там же. 2008 рік pic.twitter.com/OwC5IvgCkm — Rainbow 35+ color (@igor2_sky) November 13, 2020

Отметим, что Партизанское водохранилище находится в 10 километрах от Симферополя. Это третий по объему искусственный водоем на оккупированном Россией полуострове после Чернореченского и Симферопольского водохранилищ.

Стоит напомнить, что ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.