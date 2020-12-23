Самые эпичные аварии на гололеде в Киеве за день на фото и видео

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве и области за среду, 23 декабря, произошло большое количество ДТП.

Телеграф сделал подборку самых нестандартных из них.

Так, как сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua", на Жиитомирской трассе Porsche сбил насмерть двух человек. Известно, что пешеходы шли по "зебре".

Также в Вышгороде (Киевская область) Mitsubishi не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел с дороги.

Помимо этого, неподалеку от метро "Сырец" в Киеве такжепроизошло серьезное ДТП. Без пострадавших не обошлось.

Также на улице Глыбочицкой в Киеве, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Peugeot.

Кроме того, водителя авто занесло в Киеве после того, как он захотел обогнать других по трамвайным путям.

Появилось видео момента ДТП в Броварах, где сразу двух водителей госпитализировали в больницу.

И в тройном ДТП на улице Щусева в Киеве пострадали беременная и парень. Здесь одновременно столкнулись Ford, Hyundai и Chery.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой, в том числе и на Новый год.