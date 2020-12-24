После смерти Кернеса Гайсинская переписала бизнес на мать внебрачной дочери мэра Харькова

Супруга похороненного в среду, 23 декабря, Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, которая показала трогательное видео прощания с ним, переписала ООО "Торговый дом Модд'а" на Ольгу Муравицкую, которую считают матерью внебрачной дочери мэра Харькова Софии и которая является официальным представителем и дистрибьютором бренда детской одежды "Miki House" в Украине.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Этим брендом как раз занимается и владеет ООО "Торговый дом Модд’а". Еще 16 декабря 2020 года у фирмы было два конечных бенефициара - гражданская жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, и Ольга Муравицкая.

Уже после смерти Геннадия Кернеса фирму переписали и единоличным конечным бенефициарным владельцем стала Ольга Муравицкая. Это подтверждают и данные из Единого реестра юридических лиц.

Ранее совладельцем фирмы, до 2020 года, было ОАО "НПК-Холдинг", почти семейная бизнес-корпорация Геннадия Кернеса. "НПК-Холдинг" основал ООО "Торговый дом Модд’а" в январе 2006 года. Муравицкая с 2006 года является руководителем фирмы. У бренда "Miki House" в Украине два магазина - один в Киеве, второй - в Харькове. В Харькове магазин был открыт в 2006 году, а в Киеве - в 2007-м.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как распределят наследство Кернеса.