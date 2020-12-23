Копия отца: друг Кернеса раскрыл правду о внебрачной дочери мэра Харькова

17 декабря 2020 года стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он скончался в немецкой клинике от последствий коронавируса – у Геннадия Адольфовича отказали почки. 23 декабря состоялось прощание с мэром.

Перед церемонией в интервью изданию «Страна» друг Кернеса Павел Фукс поведал несколько интересных фактов из жизни мэра Харькова.

Оказывается, у Кернеса есть внебрачная дочь, информации про которую нет нигде в прессе. Девочку зовут София, ей 11 лет. Вместе со своей мамой она проживает в Лондоне.

«Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру» - рассказал Павел, добавив, что сыновья Кернеса поддерживают с ней связь.

Есть ли маленькая София в завещании мэра Харькова – неизвестно.

Официально у Кернеса было двое детей - Кирилл Кернес и Данил Привалов. Также Кернес воспитывал сына своей супруги Оксаны Гайсинской Родиона.

Ранее «Телеграф» сообщал, как же именно будет разделено имущество Геннадия Кернеса.