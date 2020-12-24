Перевернул иконы и сорвал лампады: мужчина устроил погром в храме в Днепре (видео)

24 декабря, в Днепре, произошло ЧП: мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в Свято-Благовещенском храме на улице Рабочей. Нарушителя задержали на месте, в итоге он получил административный протокол.

Об этом сообщил "Информатор".

Согласно данным местного отделения Нацполиции, инцидент произошел около 12:00, 70-летний мужчина перевернул несколько икон, повалил престол и сорвал лампады, паралельно с этим он кричал и нецензурно выражался.

Спустя некоторое время на место прибыли полицейские, которые и задержали мужчину. Его доставили в Чечеловский отдел полиции.

На него составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Стоит напомнить, что 23 декабря в Питере храм Святителя Николая украсили ели, выкопанные во дворах.