"Ведьмовскую" шляпу с главной елки страны вернули на Софийскую площадь (фото)

Скандальную "волшебную" шляпу, которую сняли с главной елки страны, все же вернули на Софийскую площадь.

Об этом сообщила в Фейсбук директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Длиннющая очередь стоит к наиболее символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", - написала она.

Попова также отметила, что арт-объект установлен возле главной елки страны.

Как сообщалось ранее, в главная елка страны попала под волну критики еще до сооружения. Все из-за того, что верхушку новогодней красавицы украшала большая шляпа, которую назвали "ведьмовской".

После разразившегося в сети скандала, шляпу все же заменили на традиционную рождественскую звезду.

Главную елку страны зажгли 19 декабря, в День святого Николая.