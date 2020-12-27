"Ведьмовскую" шляпу с главной елки страны вернули на Софийскую площадь (фото)

Скандальную "волшебную" шляпу, которую сняли с главной елки страны, все же вернули на Софийскую площадь.
Об этом сообщила в Фейсбук директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.
"Длиннющая очередь стоит к наиболее символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", - написала она.
Попова также отметила, что арт-объект установлен возле главной елки страны.
Как сообщалось ранее, в главная елка страны попала под волну критики еще до сооружения. Все из-за того, что верхушку новогодней красавицы украшала большая шляпа, которую назвали "ведьмовской".
После разразившегося в сети скандала, шляпу все же заменили на традиционную рождественскую звезду.
Главную елку страны зажгли 19 декабря, в День святого Николая.