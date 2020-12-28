Впечатляющая разница между родившимися и умершими: в сеть слили данные о демографическом кризисе в ОРДО

В сети опубликованы "документы" террористической "ДНР", которые показывают печальную демографическую ситуацию на временно оккупированной территории Донецкой области.

Данные опубликовал в своем Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Таким образом за январь - октябрь естественный прирост населения в ОРДО составил -21 060 человек.

Стоит отметить, что численность населения в начале 2020 года составила 2 266 025 человек, а уже 01.11.20 это число равнялось 2 249 320 человек.

В то же время за 2020 год в ОРДО родилось 7 227 человек, а умерло 28 287 человек.

Таблица численности населения на 01.11.2020 и средняя численность за январь - октябрь 2020 года:

Стоит напомнить, что ранее житель оккупированного Донецка рассказал, как на самом деле обстоят дела в городе.