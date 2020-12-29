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Причастно как минимум 50 человек: в Украине раскрыли крупную сеть онлайн-продажи наркотиков

Причастно как минимум 50 человек: в Украине раскрыли крупную сеть онлайн-продажи наркотиков
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба полиции в Луганской Украины

В Украине перекрыли два международных канала, по которым  наркотики крупными партиями поставлялись в страну.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины, отмечая что полицейским удалось "накрыть" три мощные нарколаборатории и ликвидировать более 100 интернет-магазинов, через которые каждые сутки удавалось сбывать около 50 тысяч доз.

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"Стоимость изъятых во время обысков наркосредств, психотропов и прекурсоров по ценам "черного" рынка составляет около 50 миллионов гривен", - уточнили в ведомстве.

Наркотики

По данным полиции, в ходе спецоперации удалось определить 50 собственников 100 интернет-ресурсов, которые действовали на территории Украины и были связаны между собой. 13 из них сообщили о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч гривен до 2,1 миллиона гривен, еще трем - домашний арест.

Наркотики

"Все они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в ТОПе рейтинга "DarkNet", - добавили в полиции.

В ходе спецоперации были изъяты более 20 кг "Альфа PVP", около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток "экстази", а в целом - это более 120 000 доз наркотика.

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"Также из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ", - озвучили цифры в пресс-службе МВД.

Наркотики

Также правоохранители изъяли 113 000 долларов США, 158 000 гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре парень попался с рекордным количеством наркотиков.

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Все по теме:

Украина, Наркотики, Спецоперации, ввоз наркотиков.

Автор:

Телеграф
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