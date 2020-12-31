В поезде Рахов-Харьков нашли набитый долларами чемодан

28 декабря в поезде Рахов - Харьков один из пассажиров забыл свой чемодан с 19 тысячами долларов. Позднее проводник вернул находку ее владельцу.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"Это могла бы быть рекордная выручка от продажи чая", - пошутил комментируя данный инцидент он.

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и прокомментировали данное происшествие.

Стоит отметить, что ранее "Укрзализныця" похвасталась "современным" центром управления движения, однако в сети эту новость встретили со смехом.

Напомним, что в среду, 30 декабря, на станции Дарница произошло ЧП: поезд Kyiv Boryspil Express сошел с рельсов.