Больше не погоняешь: в Харькове появились камеры фиксации скорости

В Харькове началась масштабная кампания по установке камер фиксации скоростного режима на дорогах. Камеры фиксации установлены на проспектах Науки и Московского.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".

"Оборудование уже работает. Поэтому все "шумахеры" будут наказаны гривной", - говорится в сообщении.

Планируется, что в ближайшие полгода камеры установят в Харькове еще на девяти участках с самым высоким процентом автомобильных аварий.

В общей сложности будут установлены более 1000 камер, которые будут фиксировать не только превышение скорости, с которой движется автомобиль, но и нарушения: пересечение стоп-линии, проезд на "красный".

"Фото и видеоматериалы водителей-нарушителей будут автоматически направляться к правоохранителям", - добавили в Telegram-канале.

Ранее "Телеграф", узнал, на сколько обеднели украинские водители с введением фотофиксации нарушений ПДД

Также с 20 ноября камеры автофиксации начали "распознавать" номера на иностранной регистрации, в том числе и "евробляхи".