Почувствовали себя котами? Мужчины отличились дикарством на елке в Одессе (видео)

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01:43 Сегодня Телеграф

Ночью 1 января 2021 года в Одессе после наступления Нового года компания пьяных мужчин решила забраться на елку, установленную и украшенную в одном из парков города.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале Х Одесса.

«Парк Горького, мужики после двух бутылок открыли в себе кошачьи инстинкты и полезли на ёлку», - иронизируют в подписи к ролику.

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Стоит отметить, что ранее, в последний день 2020 года в сети появились кадры, как в Одессе готовятся к празднику Нового года. 

Напомним, что в Одессе погода значительно потеплела. 30 декабря в городе зафиксировали температуру воздуха около 11 градусов тепла. Поэтому некоторые жители пошли купаться и кататься на серфинге, а другие, одетые совсем по-летнему, разгуливали по центру города.

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Одесса, Елка.

Автор:

Телеграф
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