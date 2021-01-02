Почувствовали себя котами? Мужчины отличились дикарством на елке в Одессе (видео)

Ночью 1 января 2021 года в Одессе после наступления Нового года компания пьяных мужчин решила забраться на елку, установленную и украшенную в одном из парков города.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале Х Одесса.

«Парк Горького, мужики после двух бутылок открыли в себе кошачьи инстинкты и полезли на ёлку», - иронизируют в подписи к ролику.

Стоит отметить, что ранее, в последний день 2020 года в сети появились кадры, как в Одессе готовятся к празднику Нового года.

Напомним, что в Одессе погода значительно потеплела. 30 декабря в городе зафиксировали температуру воздуха около 11 градусов тепла. Поэтому некоторые жители пошли купаться и кататься на серфинге, а другие, одетые совсем по-летнему, разгуливали по центру города.