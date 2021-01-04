Несколько конфет и бублики: боевики "ДНР" похвастались "щедрыми" подарками для своих детей

В оккупированном Донецке детям наемников раздали "очень щедрые" подарки к Новому году.

Так на фото, размещенных в одном из пабликов в российской соцсети "ВКонтакте" заметно, что в один из "подарочных наборов" входит пачка печенья и немного конфет.

В более "дорогой" комплектации даже есть зефир.

Комментаторов вид таких подарков нешуточно возмутил. Некоторые сравнили "подарки" с "поминальным пакетиком" и сухпайком, другие же предложили пожаловаться российским гуманитарным сайтам и блогерам.

Как сообщалось ранее, ранее на пророссийском сайте "Антифашист" признались, насколько плоха ситуация с экономикой в оккупированном Луганске.

До этого житель оккупированного Донецка откровенно рассказал о ситуации в городе и признался, что хотел бы возвращения в Украину.

Помимо того, один из пророссийских крымских блогеров открыто сообщил, что оккупанты уничтожают местную природу.