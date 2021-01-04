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Несколько конфет и бублики: боевики "ДНР" похвастались "щедрыми" подарками для своих детей

Несколько конфет и бублики: боевики "ДНР" похвастались "щедрыми" подарками для своих детей
01:18 Сегодня Телеграф Фото: Соцсети

В оккупированном Донецке детям наемников раздали "очень щедрые" подарки к Новому году. 

Так на фото, размещенных в одном из пабликов в российской соцсети "ВКонтакте" заметно, что в один из "подарочных наборов" входит пачка печенья и немного конфет.

В более "дорогой" комплектации даже есть зефир. 

 Комментаторов вид таких подарков нешуточно возмутил. Некоторые сравнили "подарки" с "поминальным пакетиком" и сухпайком, другие же предложили пожаловаться российским гуманитарным сайтам и блогерам. 

 

Как сообщалось ранее, ранее на пророссийском сайте "Антифашист" признались, насколько плоха ситуация с экономикой в оккупированном Луганске

До этого житель оккупированного Донецка откровенно рассказал о ситуации в городе и признался, что хотел бы возвращения в Украину.

Помимо того, один из пророссийских крымских блогеров открыто сообщил, что оккупанты уничтожают местную природу

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Все по теме:

Донецк, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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