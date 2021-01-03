Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"

В сети показали, как бы мог выглядеть Донецк, если бы не начавшаяся в 2014 году война.

Соответствующий материал был обнародован в Youtube-канале ДОНЕЦКИЙ БЛОГ.

"В этом видео ты увидишь, какие изменения претерпел бы Донецк на сегодняшний день, если бы не началась война на Донбассе. Здесь будут показаны одни из самых масштабных проектов города, которые могли бы изменить жизнь в Донецке", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, ранее на пророссийском сайте "Антифашист" признались, насколько плоха ситуация с экономикой в оккупированном Луганске.

До этого житель оккупированного Донецка откровенно рассказал о ситуации в городе и признался, что хотел бы возвращения в Украину.

Помимо того, один из пророссийских крымских блогеров открыто сообщил, что оккупанты уничтожают местную природу.