В полиции дали ход делу о трагической гибели сына Корбана

Вечером 5 января в ДТП погиб несовершеннолетний сын известного украинского политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Из СМИ стало известно, что 16-летний Лев Корбан катался со своей одноклассницей на квадроцикле. Машину с их телами обнаружили в реке Мокрая Сура в районе села Новоалександровка Днепровского района.

В полиции отметили, что все обстоятельства трагедии устанавливаются. Проводится расследование, назначены экспертизы.

Открыто дело по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщалось, в ночь на 6 января в Одессе произошла масштабная авария, в результате которой погибло двое человек.