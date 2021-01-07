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Вслед за Кернесом и Луговым: в Украине от коронавируса скончался еще один политик

Вслед за Кернесом и Луговым: в Украине от коронавируса скончался еще один политик
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

Еще один украинский градоначальник скончался от коронавируса. В этот раз жертвой стал бывший мэр города Долина Ивано-Франковской области Владимир Гаразд.

О смерти политика сообщили в пресс-службе Долинского горсовета.

Владимир Гаразд заболел коронавирусом в середине декабря 2020 года, 18 декабря диагноз был подтвержден. Больше двух недель политик находился в городской больнице, а 25 декабря его перевели в реанимацию. Увы, усилия врачей оказались напрасны – спустя три недели борьбы, он скончался.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 года Божьего, скончался многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Отметим, что Владимир Гаразд занимал пост мэра города Долина больше 10 лет – политика избирали на эту должность дважды: в 2010 и 2015 годах. Кроме того, Гаразд был главой Долинской объединенной территориальной громады, а с 2017 по 2019 занимал должность президента ассоциации Энергоэффективные города Украины.

Напомним, что коронавирус в 2020 году забрал жизнь также и харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Многолетний мэр Харькова долгое время лечился от последствий покушения на его жизнь в 2014 году, состояние его здоровья ухудшалось – в последние годы он передвигался на коляске. По сообщениям близких, из-за коронавируса у Кернеса случился инсульт, от которого он так и не смог оправиться.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что от коронавируса также умер и мэр Конотопа Александр Луговой. Причем, незадолго до кончины он сообщил, что идет на поправку.

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Все по теме:

Долина, Смерти, Меры, Коронавирус, Covid-19, Владимир Гаразд.

Автор:

Телеграф
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