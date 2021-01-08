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Появились хорошие новости о состоянии мальчика, выброшенного с 8 этажа матерью в Киеве

Появились хорошие новости о состоянии мальчика, выброшенного с 8 этажа матерью в Киеве
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети появилась новая информация о состоянии мальчика, которого ранее мать выбросила из окна многоэтажки в Киеве. На данный момент он находится в реанимации, оперативное лечение не требуется.

Об этом сообщили в Фейсбуке Общественной организации Автопатруль Майдан.

По заявленным данным на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Стоит отметить, что мальчика планируют в скором времени перевести из реанимации в обычную палату.

В то же время все лечение обеспечивает клиника Охматдет, в которой и находится пострадавший.

Напомним, что у женщины, которая выбросила своего сына из окна восьмого этажа в Киеве, есть еще один ребенок, но его забрала бабушка. При этом горе-мать, во время задержания вела себя не адекватно и призналась в любви к мужчине, которого видела впервые.

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Киев.

Автор:

Телеграф
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