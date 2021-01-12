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Красоту заснеженного Буковеля показали на видео с высоты

Красоту заснеженного Буковеля показали на видео с высоты
23:34 Сегодня Телеграф

Известный украинский курорт Буковель, где несмотря на введенный локдаун из-за коронавируса, наблюдается большое количество отдыхающих, что стало вирусным мемом на фоне запрета на покупку носков и батереек из-за ужесточения карантина, показали с высоты птичьего полета.

Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть шикарные горы, которые расположены неподалеку от с. Поляница Ивано-Франковской области, в 35 км от г. Яремче и в 100 км на юго-запад от г. Ивано-Франковска.

От красоты, которую не описать славами, просто захватывает дух. Хоть где-то в Украине можно увидеть снег.

Как сообщал "Телеграф", в Буковели свой недавний отпуск провел президент Украины Владимир Зеленский.

Также ранее известный доктор, главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий высмеял эффективность локдауна на примере курортного сезона в Буковели.

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Видео, Буковель.

Автор:

Телеграф
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