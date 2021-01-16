"Тупая наивность": украинцев развеселила история, как в Германии "послали" оккупантов Донецка

В сети поделились историей того, как представители ОРДО обратились к немецкой компании за техподдержкой оборудования на одном из предприятий в Донецке.

Об этом написала в твиттер пользователь под никнеймом "Дважды мама".

"Муж пришел с работы и рассказал прикол. В довоенные времена их компания ставила оборудование на одном из предприятий Донецка. Сегодня один из представителей "министерства энергетики ДНР" написал в немецкий офис письмо и просит техподдержку этого оборудования", - пишет она.

Муж пришел с работы и рассказал прикол.

В довоенные времена их компания ставила оборудование на одном из предприятий Донецка. Сегодня один из представителей министерства энергетики ДНР написал в немецкий офис письмо и просит техподдержку этого оборудования — Дважды мама (@Ukrainochka_don) January 14, 2021

Отмечается, что представители немецкой компании обратились в свой киевский офис и попросили помочь "коллегам из Донецка".

Уточняющий вопрос, откуда поступил запрос, поставил немцев в тупик.

Немцы пишут в Киевский офис и просят мужа помочь коллегам из Донецка. Муж "сильно удивлен" и переспрашивает:"Откуда коллеги?" Немцы вообще не понимают в чем подвох. — Дважды мама (@Ukrainochka_don) January 14, 2021

"Немцам быстро объяснили, что Донецк - оккупированная территория. А представитель министерства дыры был послан уже не так культурно", - пишет она.

Немцам быстро объяснили, что Донецк - оккупированная территория. А представитель министерства дыры был послан уже не так культурно — Дважды мама (@Ukrainochka_don) January 14, 2021

Впрочем, пользователи сети высказали мнение, что поддержку в ОРДО все же получат.

Как сообщалось ранее, в сети показали карту тюрем на территории ОРДО.