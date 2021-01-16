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"Тупая наивность": украинцев развеселила история, как в Германии "послали" оккупантов Донецка

"Тупая наивность": украинцев развеселила история, как в Германии "послали" оккупантов Донецка
05:31 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

В сети поделились историей того, как представители ОРДО обратились к немецкой компании за техподдержкой оборудования на одном из предприятий в Донецке. 

Об этом написала в твиттер пользователь под никнеймом "Дважды мама". 

"Муж пришел с работы и рассказал прикол. В довоенные времена их компания ставила оборудование на одном из предприятий Донецка. Сегодня один из представителей "министерства энергетики ДНР" написал в немецкий офис письмо и просит техподдержку этого оборудования", - пишет она. 

Отмечается, что представители немецкой компании обратились в свой киевский офис и попросили помочь "коллегам из Донецка". 

Уточняющий вопрос, откуда поступил запрос, поставил немцев в тупик. 

"Немцам быстро объяснили, что Донецк - оккупированная территория. А представитель министерства дыры был послан уже не так культурно", - пишет она. 

Впрочем, пользователи сети высказали мнение, что поддержку в ОРДО все же получат. 

Как сообщалось ранее, в сети показали карту тюрем на территории ОРДО.

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Донецк, Киев, ОРДЛО.
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