Сбежавший из России учасник Евромайдана просит помочь ему купить жилье в Украине

Российский актер, активист событий Майдана и член "Самообороны Одессы" Сергей Анисифоров, которого также называют "королем эпизода", решил осесть в Украине, однако для покупки дома ему не хватает средств.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Впервые решил обратиться за поддержкой, так как одному не осилить! Давно решил осесть на одном месте, и не скитаться где попало", - написал он.

По его словам, на покупку дома ему надо $3000 (около 84 тысяч гривен), однако здоровье и возраст не позволяют заработать.

Анисифоров снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Соло для пистолета с оркестром", "Одесса-мама" и многих других, примеряя на себя образы бандитов и сотрудников правоохранительных органов, однако в 2011 году у него обнаружили грыжу спины из-за чего от съемок пришлось отказаться.

В 2013 году переехал в Украину, участвовал в событиях Майдана и Революции Достоинства.

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