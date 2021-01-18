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Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)

Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф фото: Telegram-канал "Протест"

В понедельник, 18 января, на фоне решения Кабмина об установлении фиксированной цены на газ по 6,99 гривен за куб, в Полтаве местные жители снова вышли на митинг из-за высоких тарифов и заблокировали трассу "Киев-Харьков".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Протест".

Протестующие требовали направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей, что позволит уменьшить цену на газ до 2 гривен.

"Газ по 2 гривны не миф, а реальность! " – заявляют в Telegram-канале.

Тарифный протест в Полтаве

Большинство протестующих, естественно, возмущают цены в платежках.

"Платить за коммуналку очень много. Постоянно хожу на митинги. А что делать? Уже нет сил это терпеть. А как жить молодым семьям?" - возмущена пенсионерка Антонина Григорьевна.

Кроме того, как уточнили в Telegram-канале, тарифный протест устроили и в Херсоне.

Тарифный протест в Херсоне

Как сообщал "Телеграф", ранее протесты из-за высоких тарифов на газ докатились до Закарпатья.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Полтава, Протесты, Полтавская область, Фото, тапифы, тарифные протесты.
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