В Харькове на Крещение устроили огромное столпотворение за водой: видео ажиотажа

Во вторник, 19 января, в праздник Крещение, в балке Саржин Яр в Харькове местные жители устроили большие очереди, чтобы искупаться в источники и набрать святой воды.

Об этом можно судить из видео, которые публикует Telegram-канал "Харьков 1654".

На кадрах действительно видно, как люди стоят с баклажками и пластиковыми бутылями, дабы набрать освященной воды.

Аналогичную очередь можно наблюдать и из желающих окунуться.

Как можно заметить, лица некоторых людей закрывают маски, как того требуют карантинные нормы из-за пандемии коронавируса в Украине. Но есть и те, кто игнорирует ограничения.

Отметим, по данным на утро вторника, 19 января, в Украине обнаружили 3939 новых случаев коронавируса. При этом количество умерших украинцев за все время эпидемии превысило отметку в 21 тысячу человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее ПЦУ объяснила украинцам, что погружение в воду на Крещение является новой традицией и не смывает грехи.