У владельца сгоревшего в Харькове дома престарелых нашли еще один хоспис с решетками на окнах

Владелец сгоревшего в Харькове пансионата для престарелых имеет в своей собственности еще три участка в частном секторе. По двум из этих адресов зарегистрированы пансионаты для престарелых.

Примечательно, что один из них также имеет решетки на окнах.

Как пишет Newsroom, один из таковых находится всего в полутора километрах от сгоревшего.

По информации из сети в переулке Метростроевском, 25 находится пансионат "Забота".

По заверению местных жителей, когда-то по указанному адресу был дом престарелых, однако уже несколько лет там никого не было видно.

По улице Переяславской, 13 находится еще одно похожее здание. Журналистов издания внутрь не пустили, но сказали, что там нет никакого пансионата. На фото видно, что это здание, как и сгоревшее, тоже имеет решетки на окнах.

Впрочем, это здание показано на фотографиях сайта дома престарелых "Счастливая старость", там же указан этот адрес.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский, выражая саболезнования родственникам погибших на пожаре сообщил, что всего в пансионате на момент ЧП находились 33 человека, 15 из них погибли, 5 пострадали и 9 удалось спасти.