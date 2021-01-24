На набережной в Одессе заметили неожиданную гостью (видео)

В пятницу, 22 января, на одесской набережной заприметили очень неожиданную гостью.

Очевидцы сняли на видео возле ресторана "Яхта" бегающую лису, которая направлялась к морю.

"Привет. Не ждали?" - подписали ролик в группе Facebook "Моя Одесса".

Участники группы заметили, что лесное животное выглядело очень худым, и точно голодным, также отметив, что появление лис в последнее время в этом районе случается очень часто.

Ранее сообщалось, что жители небольшого села Беленькое, что под Запорожьем, заявляют, что их домашний скот убивает чупакабра.