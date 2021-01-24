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На набережной в Одессе заметили неожиданную гостью (видео)

На набережной в Одессе заметили неожиданную гостью (видео)
02:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 22 января, на одесской набережной заприметили очень неожиданную гостью.

Очевидцы сняли на видео возле ресторана "Яхта" бегающую лису, которая направлялась к морю.

"Привет. Не ждали?" - подписали ролик в группе Facebook "Моя Одесса".

Участники группы заметили, что лесное животное выглядело очень худым, и точно голодным, также отметив, что появление лис в последнее время в этом районе случается очень часто.

Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий

Ранее сообщалось, что жители небольшого села Беленькое, что под Запорожьем, заявляют, что их домашний скот убивает чупакабра.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Одесса, Животные.
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