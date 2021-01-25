У резиденции Зеленского силовики готовятся встречать протестующих (фото)

Участники "тарифного Майдана" в Киеве собрались под зданием Офиса президента, где потребовали снизить цену на газ до 3 гривен за кубометр, а на электричество - до 1 грн за кВт/час.

Об этом сообщает PavlovskyNews в Телеграм.

Протестующие также намерены потребовать отставки правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

После акции под ОП, люди двинулись к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Тем временем, к резиденции Зеленского уже стянули полицейских, а сотрудники УГО проводят проверки журналистов.

"Тарифный Майдан" начался в начале января, когда люди получили платежки на газ. Тогда в ряде регионов Украины люди перекрыли дороги и потребовали снижения цен.

После этого Кабмин решил установить фиксированную цену на газ на уровне 6,99 грн.

Отметим, что президент сегодня празднует свой 43-ий День рождения.