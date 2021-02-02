Поджигателей было двое: в "Эпицентре" поделились подробностями пожара ТЦ в Первомайске

В руководстве ТЦ рассказали, что пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел по причине поджога, где участвовали два человека, одного из которых задержали.

Об этом рассказали в пресс-службе.

"Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители", - рассказали в Эпицентре.

Как уточнили в руководстве ТЦ, по словам очевидцев, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их.

"Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф", ранее появлялась информация о том, что злоумышленник пробил голову одному из охранников, а второй получил удар в спину.