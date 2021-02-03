Оккупанты Крыма придумали хитрость для обхода санкций

Оккупационные "власти" предлагают создать на Крымском полуострове "особые административные районы" для обхода западных санкций.

Об этом сообщили на российском РБК.

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, согласно с которым будет сохраняться конфиденциальность данных об инвесторах, чтобы они не попадали под санкции стран Запада за сотрудничество с оккупантом.

Как говорится в тексте документа, "особые зоны" в Крыму и Севастополе предлагается создать "с учетом геополитического положения" для привлечения компаний, которые опасаются реализовывать на территории полуострова инвестиционные проекты из опасений попасть под санкции.

Речь идет о российских компаниях, которые ведут бизнес в Крыму, готовы подписать договор с оккупантами и вложить в проект как минимум 150 млн рублей (~55 млн грн), - они якобы смогут сохранить анонимность и избежать рисков.

Как известно, с 2014 года действуют санкции США против России из-за Крыма, по которым под торговое эмбарго попадают все компании, которые незаконно ведут бизнес на оккупированной территории Украины. И санкционные списки регулярно пополняются.

Стоит отметить, что россияне ранее уже выступали с подобными инициативами по украинскому полуострову: так, в 2017 году глава оккупантов Сергей Аксенов рассказывал о проекте офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в этом году в украинском Кабмине одобрили введение санкций против российских авиакомпаний, которые нарушали границу Украины полетами в Крым.