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Оккупанты Крыма придумали хитрость для обхода санкций

Оккупанты Крыма придумали хитрость для обхода санкций
12:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Оккупационные "власти" предлагают создать на Крымском полуострове "особые административные районы" для обхода западных санкций.

Об этом сообщили на российском РБК.

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, согласно с которым будет сохраняться конфиденциальность данных об инвесторах, чтобы они не попадали под санкции стран Запада за сотрудничество с оккупантом.

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Как говорится в тексте документа, "особые зоны" в Крыму и Севастополе предлагается создать "с учетом геополитического положения" для привлечения компаний, которые опасаются реализовывать на территории полуострова инвестиционные проекты из опасений попасть под санкции.

Речь идет о российских компаниях, которые ведут бизнес в Крыму, готовы подписать договор с оккупантами и вложить в проект как минимум 150 млн рублей (~55 млн грн), - они якобы смогут сохранить анонимность и избежать рисков.

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Как известно, с 2014 года действуют санкции США против России из-за Крыма, по которым под торговое эмбарго попадают все компании, которые незаконно ведут бизнес на оккупированной территории Украины. И санкционные списки регулярно пополняются.

Стоит отметить, что россияне ранее уже выступали с подобными инициативами по украинскому полуострову: так, в 2017 году глава оккупантов Сергей Аксенов рассказывал о проекте офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в этом году в украинском Кабмине одобрили введение санкций против российских авиакомпаний, которые нарушали границу Украины полетами в Крым.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Инвестиции, Россия, Крым, Санкции.
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