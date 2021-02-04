Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли четыре человека - трое пациенток 91, 76 и 64 лет и анестезиолог, которой было 26 лет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые изучают первый этаж здания в месте, где произошел пожар.

Местное издание "Акцент" публикует фото и видео с места происшествия:

На фото видно, что территория ограждена, по периметру всей больницы порядок охраняют несколько групп полицейских. Следы от пожара остались на фасаде здания только на уровне 1 этажа.

Отметит, что сфотографировать комнату, в которой проходят следственные действия, журналистам не позволили.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. Причины возгорания устанавливаются, уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются.

Также на место пожара в Запорожье срочно отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.