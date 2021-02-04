Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?
"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Байден сделал выбор: экс-посол США в России может возглавить ЦРУ
Байден сделал выбор: экс-посол США в России может возглавить ЦРУ
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)

Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: Акцент

В ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли четыре человека - трое пациенток 91, 76 и 64 лет и анестезиолог, которой было 26 лет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые изучают первый этаж здания в месте, где произошел пожар.

Местное издание "Акцент" публикует фото и видео с места происшествия:

На фото видно, что территория ограждена, по периметру всей больницы порядок охраняют несколько групп полицейских. Следы от пожара остались на фасаде здания только на уровне 1 этажа.

Отметит, что сфотографировать комнату, в которой проходят следственные действия, журналистам не позволили.

Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности. Причины возгорания устанавливаются, уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются.

Также на место пожара в Запорожье срочно отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 664

Все по теме:

Пожар, Больница, Запорожье, Пожар в больнице, Ирина Венедиктова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
04 Стало известно о судьбе бойца ВСУ, загадочно исчезнувшего на Донбассе (фото)
05 Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавирусом: ситуация 4 февраля
В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавирусом: ситуация 4 февраля
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит &quot;инфекционка&quot; после ночного пожара (фото, видео)
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь