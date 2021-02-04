Стала известна причина пожара в инфекционной больнице Запорожья, где погибли четверо человек

По последним данным, в результате пожара в инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля, погибли четверо человек.

Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные COVID-19. Трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.

Как сообщает издание "Месте", причиной пожара стало возгорание медицинского оборудования.

Кроме того, главврач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко рассказал, что причиной пожара стало возгорание аппарат ИВЛ, передает "ZаБор".

Аппарат, который загорелся, был фирмы "Гамельто" швейцарского и италийского производства. Такие аппараты ИВЛ стоят и в других отделениях больницы. В больницу завезли новое оборудование год-два назад. Сейчас аппарат, отправили на проверку комиссии, после этого станет известно, что пошло не так в его работе.

За распоряжением председателя облгосадминистрации Александр Старуха, 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара.

В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

Кроме того, семьям погибших в Запорожской областной инфекционной больнице выплатят по 50 тысяч гривен. Такое решение сегодня приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Эти деньги выделят из резервного фонда.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар COVID-больнице.

Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).