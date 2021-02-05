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Весенний призыв в украинскую армию 2021: что изменится

Весенний призыв в украинскую армию 2021: что изменится
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф

Вместо учебных центров сразу в воинские части. Такую информацию об особенностях весеннего призыва в армию озвучил офицер Винницкого территориального центра комплектования подполковник Роман Потерлевич, передает АрміяInform.

"В воинских частях призывники сложат присягу, изучат особенности службы, пообщаются с командиром и определяться с профессией. А только после этого их будут  направлять в учебные центры для обучения конкретной военной специальности. Конечно, для командиров частей такое нововведение - на руку, ведь общаясь с человеком, проще определить, кто на что способен и кому какую специальность лучше всего подойдет" – отметил военнослужащий.

По словам офицера точных цифр количества весеннего призыва 2021. Пока все ориентируются на данные 2020 года.

"Если во время прошлого года в пограничные части мы призвали около 30-40 человек, то сейчас планируем более сотни. Цифры еще весьма приблизительны, и подготовка идет активными темпами уже несколько недель. Это и уточнения списков, изучение дел, начали работу медицинские комиссии ", - сообщил Роман Потерлевич.

Напомним, 1 октября  2020 года, в Украине стартовал осенний призыв на срочную службу в армии. Он продлился до 31 декабря 2020 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ВСУ, Весенний призыв.
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